В Дагестане подвели итоги конкурса на знание антитеррористического законодательства

В Историческом парке «Россия – моя история» состоялся финал Республиканского конкурса среди обучающихся в духовных образовательных учреждениях на лучшее знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства РФ.

С напутственным словом к участникам финала обратился заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Мурад Шафиев, который поздравил конкурсантов с выходом в финал республиканского конкурса и пожелал всем удачи и успехов в дальнейшей учебе.

Финалисты ответили на 100 вопросов, касающихся законодательства РФ о противодействии терроризму, статей УК РФ, касающихся терроризма, а также Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ.

Комиссия отметила хороший уровень знаний у конкурсантов.

По мнению конкурсной комиссии, по итогам финала учащиеся духовных образовательных учреждений показали хорошие результаты и продемонстрировали знание российского антитеррористического законодательства.

По итогам финала первое место в конкурсе занял Рамазан Дадаев, Дагестанский исламский университет (г.Махачкала), второе место досталось Сайфуле-кади Магомедову, Медресе им.Шейха Мухаммад-Арифа (г.Махачкала) и Магомеду Магомедову, Медресе им.Шейха Абдурахмана-хаджи Ассабского (с.Ассаб, Шамильский район), третье место разделили между собой — Магомед Эмеев, Медресе им.Имама Шамиля (с.Унцукуль, Унцукульский район), Ислам Джахбаров, Медресе им.Шейха Саида Ободи (с.Орота, Хузахский район) и Муртазаев Магомеднаби, Исламский университет им.Имама Ашъари (г.Хасавюрт).

Победители получили призы и денежные премии.