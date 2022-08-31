В Дагестане подвели итоги конкурса лучших практик наставничества

В региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» завершился победой токаря пятого разряда АО «Концерн КЭМЗ» Склярова Валерия Константиновича.

Победа в региональном этапе конкурса дает возможность Валерию Склярову стать участником финала и побороться за звание лучшего наставника России.

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Системные меры повышения производительности труда». Цель – выявление и распространение передового практического опыта наставничества и признание наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества и повышение производительности труда.