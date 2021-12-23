В Дагестане подвели итоги конкурса «Доброволец года»

В Министерстве по делам молодежи РД подвели итоги Республиканского конкурса «Доброволец года». Цель конкурса — формирование культуры добровольчества в современном обществе, выявлении и поощрении общественно значимых проектов и лидеров в сфере добровольчества.

Конкурс проходил заочно. В нем приняли участие 107 человек. Работы оценивали по нескольким критериям: наличие реализуемых добровольческих проектов, актуальность и новизна идеи, социальная значимость добровольческой деятельности, охват благополучателей.

В каждой из 9 номинаций выбрали победителя и придела. Из них выберут обладателя Гран-при «Доброволец года». Голосование пройдет на странице Минмолодежи РД в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/minmolru).