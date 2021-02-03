100-летие ДАССР, Культура

В Дагестане подвели итоги конкурса чтецов на национальных языках

Оставить комментарий

В Дагестане завершился конкурс чтецов на национальных языках «Дагестан, мой край родной». В нем принимали участие участники из других регионов страны.

Первое место занял Аслан Клиджев из Санкт-Петербурга, со стихотворением на табасаранском языке.
Второе место — Сейфулла Селимов, тоже из Санкт-Петербурга, показав блестящее владение азербайджанским языком. Третье место жюри присудило Гамие Абдуллаевой из Ставропольского края, она прочитала стихотворение на лезгинском языке.

Победители получат дипломы и ценные призы.

Всего в конкурсе приняли участие 18 человек с работами на восьми языках.

Также читают:

"Почему я взялся за изучение агульского языка?"
Шаб кIутар шиланас
Команда КВН «Не по-детски Денеб» победила в детско...
2021-й год в Дагестане объявлен Годом 100-летия со...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *