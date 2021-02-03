В Дагестане подвели итоги конкурса чтецов на национальных языках

В Дагестане завершился конкурс чтецов на национальных языках «Дагестан, мой край родной». В нем принимали участие участники из других регионов страны.

Первое место занял Аслан Клиджев из Санкт-Петербурга, со стихотворением на табасаранском языке.

Второе место — Сейфулла Селимов, тоже из Санкт-Петербурга, показав блестящее владение азербайджанским языком. Третье место жюри присудило Гамие Абдуллаевой из Ставропольского края, она прочитала стихотворение на лезгинском языке.

Победители получат дипломы и ценные призы.

Всего в конкурсе приняли участие 18 человек с работами на восьми языках.