В Дагестане подвели итоги благотворительного проекта «Здорове село»

Больше 4 тыс. человек из удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дагестана смогли получить высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках благотворительного проекта «Здоровое село».

Около 100 обследованных смогли получить высокотехнологичную медпомощь, сообщает ТАСС.

Суть проекта в том, что врачи московских, федеральных, республиканских клиник посещают отдаленные районы сельской местности Дагестана для проведения осмотров населения и дальнейшей помощи – выполнение операций и так далее.

Проект работает с сентября 2020 года и помогает повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленной сельской местности.