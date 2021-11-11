Здравоохранение

В Дагестане подвели итоги благотворительного проекта «Здорове село»

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Больше 4 тыс. человек из удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дагестана смогли получить высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках благотворительного проекта «Здоровое село».

Около 100 обследованных смогли получить высокотехнологичную медпомощь, сообщает ТАСС.

Суть проекта в том, что врачи московских, федеральных, республиканских клиник посещают отдаленные районы сельской местности Дагестана для проведения осмотров населения и дальнейшей помощи – выполнение операций и так далее.

Проект работает с сентября 2020 года и помогает повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленной сельской местности.

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