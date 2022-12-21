В Дагестане подключение к газу для некоторых семей подешевело на 100 тысяч рублей

Власти Дагестана расширили категорию получателей льгот при газификации дома и увеличили финансовую поддержку до 100 тыс рублей.

Теперь и инвалидам II, III группы, ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранам боевых действий, малоимущим семьям с детьми, опекунам, попечителям, приемным родителям, семьям мобилизованных возместят затраты на покупку газового оборудования и подводку газовых сетей до дома в рамках социальной газификации.

Напомним, что догазификация предполагает бесплатное подведение газопровода до участка гражданина. Владелец дома оплачивает уже за работу внутри участка — от забора до дома.