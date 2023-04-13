В Дагестане подготовлена программа по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских лагерей

11 апреля в Правительстве Дагестана состоялось совещание под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. В числе других был рассмотрен вопрос модернизации объектов отдых и оздоровления детей.

По словам премьера, необходимо заблаговременно самым внимательным образом проконтролировать ход подготовительных мероприятий к сезону отдыха. На эти меры предусмотрено финансирование в размере свыше трёхсот восьмидесяти миллионов рублей.

«Однако, к сожалению, как мы с вами понимаем, всех проблем летнего отдыха это не решает», — сказал Абдулмуслимов.

Доклад по данному вопросу представил министр образования и науки РД Яхъя Бучаев. По его словам, в целях увеличения количества функционирующих детских лагерей ведомство подготовило программу развития материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских оздоровительных лагерей республики. Программа включает в себя проведение капремонта объектов отдыха и оздоровления детей. В числе других мероприятий разработана «дорожная карта» развития детских лагерей до 2026 года.

«Исходя из возможностей регионального бюджета, реализация этих мероприятий будет происходить поэтапно в 4 года. Так, в первоочередном порядке в 2023 году планируется реализовать мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и возведению необходимой дополнительной инфраструктуры в 8 учреждениях», — сказал Бучаев.

В завершении совещания, премьер напомнил, что все указанные мероприятия должны быть реализованы на качественном уровне.