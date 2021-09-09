В Дагестане поддержали инициативу уменьшения бюрократической нагрузки на ученых

Директор института экологии и устойчивого развития при Дагестанском государственном университете Алимурад Гаджиев заявил о том, что уменьшение бюрократической нагрузки на учёных носит принципиальный характер.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева во время недавнего выступления заявила, что необходимо изменить порядок проведения конкурсов для ученых.

Деньги на исследования поступают под конец года. При этом отчитаться за них нужно также до конца года. Это снижает эффективность их основной деятельности.

«В таких условиях ученым в сжатые сроки приходится выполнять и исследовательскую работу, и огромную бумажную работу для отчетов. Так быть не должно. Они должны заниматься исследовательской работой, а не бюрократической, да еще и в спешке», – сказала Шмелева.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопросы поддержки отечественной науки, образования, чрезвычайно важны для России.

Алимурад Гаджиев отметил: «Сегодня перед нами стоят цели масштабного технологического прорыва. Многое уже сделано, и это неоднократно обсуждалось и профессиональным сообществом ученых. В частности, научные фонды, тот же РНФ изменил подходы финансирования поддержанных проектов, сроков предоставления отчетов и их экспертизы.

Однако, программы по целевому финансированию по госзаданию на науку по федеральным целевым программам все еще требуют кардинальных изменений, в том числе и по срокам их объявления и доведения финансирования до научных организаций и вузов».

Ученый считает, что отечественная наука должна отвечать гигантской скорости технологических и общественных перемен, быть с ними на одной волне, и что ученые не должны сталкиваться с проблемами своевременного финансирования своих проектов.

Нельзя допускать, чтобы по итогам проведенных исследований ученых наказывали за формальные недочеты в сопроводительных документах. Науку и прогресс не должны «останавливать» бумажки. Есть большая вероятность, что в Год науки и технологий такой принципиально важный вопрос будет решен.