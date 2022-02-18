В Дагестане поддержали Хартию «Цифровая этика детства»

В Министерстве по национальной политике и делам религий состоялся круглый стол, посвященный продвижению инициативы Хартии «Цифровая этика детства» (#МояХартия).

В круглом столе приняли участие статс-секретарь – заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Арсен Махмудов, заместитель председателя Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Народного Собрания Республики Дагестан Ильман Алипулатов, представители общественных организаций, журналистского сообщества и волонтерских движений.

Участники круглого стола обсудили вопросы прав, интересов и безопасности детей в цифровой среде, создание позитивного контента и безопасного цифрового пространства. Поделились мнениями о возможных видах и формах сотрудничества, способствующих реализации закрепленных в Хартии принципов и основ цифровой этики детства.

Компании «Газпром-Медиа Холдинг», «Вымпел-Коммуникации», «Лаборатория Касперского», «Мегафон», «VK» (ранее – «Мэйл.Ру Груп»), «МТС», «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс» взяли на себя обязательства по развитию у детей навыков безопасного поведения в сети.

Выступающий также отметил, что защита детей в цифровом пространстве от кибератак, троллинга, буллинга является важной и многогранной задачей, в ее решение должны активно включаться не только родители и педагоги, но и институты гражданского общества.

Директор Автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации «Разум» Ажий Абиева отметила, что интернет широко используется злоумышленниками в качестве средства не только анонимной коммуникации, но, и, как рекламная площадка, где пропагандируется антиобщественный образ жизни, производится сбыт запрещенных веществ.

Участники круглого стола единогласно подписали меморандуми о присоединении к Хартии «Цифровая этика детства».