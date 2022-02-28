В Дагестане подали 1719 заявок на социальную газификацию

В рамках этой программы газ подведён уже к 97 домовладениям. Напомним, «Газпром газораспределение Дагестан» и Правительства РД пришли к мировому соглашению по вопросу оплаты задолженности компании за пользование газовыми сетями.

Соглашение позволит снять арест с расчётного счета компании, который тормозил темпы догазификации в регионе.

С августа заявку на подключение к газу по программе можно оставить на сайте https://connectgas.ru, отследить ее статус, ознакомиться со списком необходимых документов, сделать предварительный расчет стоимости строительства сетей внутри границ земельного участка, получить ответы на дополнительные вопросы.