В Дагестане почтили память погибших в 1996 в Кизляре и Первомайском правоохранителей, отдавших долг Отечеству

16 января врио Главы Дагестана Сергей Меликов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, начальник Росгвардии по РД Магомед Баачилов, министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов, герой России Баатар Гиндеев, а также ветераны различных правоохранительных подразделений и родные погибших собрались у памятника сотрудникам внутренних дел, погибшим, отдавая честь долгу перед Отечеством.

Встреча была организована как дань памяти тем, кто самозабвенно, стойко и героически выполнил свой долг, не изменив Родине, сохранив Дагестан.

Сергей Меликов отметил, что те трагические события, произошедшие в Кизляре и Первомайском в 1996 году, многие уже успели забыть, однако благодаря именно этим воинам сохранен мир, целостность и независимость Дагестана. Он также поблагодарил всех тех, кто и сейчас находится в строю.

Мероприятие открыл Магомед Баачилов, напомнил о мужестве погибших во время освобождения заложников. Он подчеркнул, что они — «пример для подрастающих поколений», а также для молодых росгвардейцев.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику и минутой молчания.