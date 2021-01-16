Общество

В Дагестане почтили память погибших в 1996 в Кизляре и Первомайском правоохранителей, отдавших долг Отечеству

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16 января врио Главы Дагестана Сергей Меликов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, начальник Росгвардии по РД Магомед Баачилов, министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов, герой России Баатар Гиндеев, а также ветераны различных правоохранительных подразделений и родные погибших собрались у памятника сотрудникам внутренних дел, погибшим, отдавая честь долгу перед Отечеством.

Встреча была организована как дань памяти тем, кто самозабвенно, стойко и героически выполнил свой долг, не изменив Родине, сохранив Дагестан.

Сергей Меликов отметил, что те трагические события, произошедшие в Кизляре и Первомайском в 1996 году, многие уже успели забыть, однако благодаря именно этим воинам сохранен мир, целостность и независимость Дагестана. Он также поблагодарил всех тех, кто и сейчас находится в строю.

Мероприятие открыл Магомед Баачилов, напомнил о мужестве погибших во время освобождения заложников. Он подчеркнул, что они — «пример для подрастающих поколений», а также для молодых росгвардейцев.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику и минутой молчания.

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