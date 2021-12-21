В Дагестане победители школьных олимпиад и «стобалльники» по ЕГЭ получили по 100 тысяч рублей

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о присуждении премий дагестанским школьникам.

Призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и их наставники получили премии в размере 100 тысяч рублей.

Премии по 100 тысяч рублей также получат обучаюшиеся в 11 классе, представлявшие Республику Дагестан и завоевавшие звания победителей олимпиады школьников I уровня из перечня, ежегодно утверждаемого Министерством науки и высшего образования РФ.

В соответствии с распоряжением, премии по 100 тысяч рублей получат и обучаюшиеся в 11 классе и получившие по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов.

Сергей Меликов сообщил о решении премировать учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов в июле этого года.