Образование

В Дагестане победители школьных олимпиад и «стобалльники» по ЕГЭ получили по 100 тысяч рублей

Оставить комментарий

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов подписал распоряжение о присуждении премий дагестанским школьникам.

Призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и их наставники получили премии в размере 100 тысяч рублей.

Премии по 100 тысяч рублей также получат обучаюшиеся в 11 классе, представлявшие Республику Дагестан и завоевавшие звания победителей олимпиады школьников I уровня из перечня, ежегодно утверждаемого Министерством науки и высшего образования РФ.

В соответствии с распоряжением, премии по 100 тысяч рублей получат и обучаюшиеся в 11 классе и получившие по итогам государственной итоговой аттестации 100 баллов.

Сергей Меликов сообщил о решении премировать учеников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов в июле этого года.

Также читают:

Сергей Меликов обещал помочь в развитии ДГПУ
Увеличение квот для поступающих в ДГМУ обсудил Арт...
В Дагестане состоится ЕГЭ для родителей
116 школ Дагестана получат новый школьный транспор...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *