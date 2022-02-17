В Дагестане по программе догазификации заключено более 300 договоров

В Дагестане активно реализуется программа догазификации. Газ уже подвели к девяноста четырём домам, ещё триста человек ждут подведения, с ними заключены договоры на оказание данной услуги.

Заявок на оказание услуги по присоединению поступило более полутора тысяч, в планах-графиках уже обозначено свыше двух тысяч домов на присоединение.

О ходе реализации программы руководство Дагестана доложило вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Подать заявку на присоединение можно в тридцати девяти эксплуатационных газовых службах, в администрациях муниципалитетов и через Портал госуслуг.