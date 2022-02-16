В Дагестане по программе догазификации к 94 домовладениям подвели газовые сети

Заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в администрациях муниципальных образований, через единый портал государственных услуг. Для удобства подачи заявок ГАУ РД «МФЦ в РД» предоставляет услуги по приёму заявок от граждан на обеспечение подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов по принципу «одного окна». В настоящее время в Дагестане подано свыше 1,5 тысяч заявок и заключено 313 договоров.

Региональный штаб по газификации возглавляет глава республики Сергей Меликов.

Врио Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в совещании в режиме ВКС. Вёл совещание заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. Речь шла об исполнении мероприятий по догазификации.

Отмечалось, что в настоящее время россияне подали 652 тыс. заявок на участие в программе социальной газификации, прирост за прошедший месяц составил примерно 100 тысяч. Заключено 225 тыс. договоров, при этом до границ участка газ подведен почти к 100 тысячам домовладений.