В Дагестане по поручению главы региона планируется создание регионального оператора по комплексному развитию территорий

Об уже проведенной в этом направлении работе главе региона доложил руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов.

Отмечается, что создание уполномоченного лица в сфере КРТ предоставляет ряд преимуществ, в том числе:

возможность получения компенсации за аварийные дома до 100% по решению госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»;

сотрудники оператора будут оперативно анализировать информацию о потенциальных территориях КРТ, разрабатывать необходимую градостроительную документацию;

существенно упростятся мероприятия, связанные с проведением торгов, предоставлением земельных участков и т д.

Сергей Меликов поручил ответственным органам совместно с муниципальными образованиями проработать все организационные вопросы.