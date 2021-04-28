В Дагестане, по мнению Сергея Меликова, должно быть больше спортплощадок и спортзалов

Житель посёлка Тарки обратился к Сергею Меликову во время прямого эфира с просьбой о строительстве нового футбольного поля. Врио Главы Республики Дагестан предложил министру спорта Дагестана Сажиду Сажидову проработать данный вопрос, а также отметил, что в республике проводится работа по возрождению футбола. Для этого было подписано соглашение с Российским футбольным союзом по строительству футбольных полей в Дагестане. Сергей Меликов отметил, что количество спортивных площадок напрямую влияет на занятость молодёжи и качество её досуга.

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