В Дагестане по инициативе Главы Дагестана Сергея Меликова устанавливаются мемориальные плиты в память о погибших участниках СВО

«Сегодня мы с коллегами в торжественной обстановке открыли мемориальную плиту, установленную на фасаде дома по улице Ломоносова, 10, где жил махачкалинец Алим Русланович Магомедов.

Он родился в 2000 году в городе Махачкале.

Окончил школу №50 г. Махачкалы.

Учился хорошо, учителя и одноклассники вспоминают о нём только с теплом.

В 2016 году по окончании школы поступил в колледж.

В 2020 году закончил колледж со всеми положительными оценками и был призван в армию.

Служил в Новороссийске в сухопутных войсках.

Приехав домой, поступил в Дагестанский государственный университет народного хозяйства, выбрал профиль «Программирование».

В сентябре 2022 года был мобилизован.

Алим был хорошим другом и товарищем, уважительным к взрослым, заботливым сыном для матери.

3 января 2023 года погиб в Марьинке.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Выражаем слова соболезнования матери Алима, Зухре Магомедовне Лабазановой, и благодарим её за то, что воспитала такого сына.

Мы готовы всегда быть рядом, оказать необходимую помощь и поддержку.

Сделаем всё, чтобы память о подвиге Алима и каждого из наших ребят жила вечно!», — написал мэр Махачкалы в телеграм.