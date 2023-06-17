В Дагестане по инициативе Главы Дагестана Сергея Меликова устанавливаются мемориальные плиты в память о погибших участниках СВО

«Сегодня мы с коллегами в торжественной обстановке открыли мемориальную плиту, установленную на фасаде дома по улице Ломоносова, 10, где жил махачкалинец Алим Русланович Магомедов.
Он родился в 2000 году в городе Махачкале.
Окончил школу №50 г. Махачкалы.
Учился хорошо, учителя и одноклассники вспоминают о нём только с теплом.
В 2016 году по окончании школы поступил в колледж.
В 2020 году закончил колледж со всеми положительными оценками и был призван в армию.
Служил в Новороссийске в сухопутных войсках.
Приехав домой, поступил в Дагестанский государственный университет народного хозяйства, выбрал профиль «Программирование».
В сентябре 2022 года был мобилизован.
Алим был хорошим другом и товарищем, уважительным к взрослым, заботливым сыном для матери.
3 января 2023 года погиб в Марьинке.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Выражаем слова соболезнования матери Алима, Зухре Магомедовне Лабазановой, и благодарим её за то, что воспитала такого сына.
Мы готовы всегда быть рядом, оказать необходимую помощь и поддержку.
Сделаем всё, чтобы память о подвиге Алима и каждого из наших ребят жила вечно!», — написал мэр Махачкалы в телеграм.