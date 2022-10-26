В Дагестане по инициативе «Единой России» появились Парты Героев

Память увековечили в 14 специализированных классах Росгвардии общеобразовательных учреждений региона.

Парты появились в школах Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Левашинского района, рассказала региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Павлюченко.

Они рассказывают о Героях-дагестанцах, которые своими подвигами и поступками являются примером для молодёжи.

«Право сидеть за такой партой — это ещё один из мотивационных воспитательных элементов, направленный на формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, к Героям и участникам боевых действий. Хранить память о подвигах солдат – наш гражданский долг», — отметила она, добавив, что патриотическое воспитание молодёжи – одно из направлений народной программы «Единой России».

До конца года планируется открытие ещё 200 таких Парт в школах Республики.

Напомним, образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.