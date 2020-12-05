В Дагестане плотно взялись за абрикосы

В 2020 году предприниматели, занимающиеся выращиванием абрикосов, с поддержкой Минсельхоза заложили ещё 35 гектаров садов. Урожай оказался не таким богатым, как ожидалось, в силу весенних заморозков. В 2019 году урожай абрикосов в Дагестане составлял 23 тысячи тонн, в то время как в 2020 удалось собрать всего около 14 тысяч тонн.

Следует отметить, что основной абрикосовый урожай выращивают в Гунибе, Гергебиле, Магарамкенте, Табасаране, Гумбете, а также в Дербентском районе.

Часть абрикосов экспортируется в другие регионы страны: Московскую область, Воронеж, Рязань и Липецк.