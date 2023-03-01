В Дагестане площадь закладки молодых виноградников выросла на 25%

Лидерами являются Сулейман-Стальский, Дербентский, Каякентский и Магарамкентский районы. Площадь закладки молодых виноградников в 2022 году по сравнению с 2021 года выросла в Дагестане на 25%. Средняя урожайность винограда увеличилась почти на 12%, сообщил во вторник в рамках доклада перед Народным Собранием Председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Под виноградниками в республике занято 27 тыс. га сельхозугодий, с которых в 2022 году собрано 268,7 тыс. тонн — это на 13% больше уровня предшествующего года. Увеличилась также средняя урожайность винограда — почти на 12%. На 25% выросла площадь закладки молодых виноградников», — сказал Абдулмуслимов.

По его словам, лидерами здесь являются Сулейман-Стальский, Дербентский, Каякентский и Магарамкентский районы.

«В прошлом году порядка 70% собранного винограда отгружено на переработку. По этому показателю у нас рост к 2021 году на 16%», — добавил он.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17157275