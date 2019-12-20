Экономика

В Дагестане планируют запуск производства ветроэнергетических установок

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19 декабря Владимир Лемешко, зам. Председателя Правительства Дагестана, возглавил заседание экспертного совета Фонда развития промышленности.  На заседании обсуждалась возможность софинансирования инвестиционного проекта «Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107, 5 кВт», по программе Фонда развития промышленности Республики Дагестан «Проекты развития Республики Дагестан».

Реализация проекта проводится на базе электромеханического завода г. Южно-Сухокумска.
По словам Лемешко, ветроэнергетические установки – это востребованный продукт, спрос на который на внутреннем рынке увеличивается.
Замминистра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев более детально рассказал о данном проекте, заметив, что его успешная реализация создаст платформу для серийного выпуска до пятидесяти ветроэнергетических установок в год и созданию более двадцати рабочих мест.
Презентацию проекта присутствующим провел гендиректор Южно-Сухокумского электромеханического завода Залбег Джалилов. Члены экспертного совета по итогам заседания поддержали проект.

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