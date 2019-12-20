В Дагестане планируют запуск производства ветроэнергетических установок

19 декабря Владимир Лемешко, зам. Председателя Правительства Дагестана, возглавил заседание экспертного совета Фонда развития промышленности. На заседании обсуждалась возможность софинансирования инвестиционного проекта «Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107, 5 кВт», по программе Фонда развития промышленности Республики Дагестан «Проекты развития Республики Дагестан».

Реализация проекта проводится на базе электромеханического завода г. Южно-Сухокумска.

По словам Лемешко, ветроэнергетические установки – это востребованный продукт, спрос на который на внутреннем рынке увеличивается.

Замминистра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев более детально рассказал о данном проекте, заметив, что его успешная реализация создаст платформу для серийного выпуска до пятидесяти ветроэнергетических установок в год и созданию более двадцати рабочих мест.

Презентацию проекта присутствующим провел гендиректор Южно-Сухокумского электромеханического завода Залбег Джалилов. Члены экспертного совета по итогам заседания поддержали проект.