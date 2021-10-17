В Дагестане планируют включить сепараторы в перечень субсидируемых видов сельхозтехники

Минсельхоз Дагестана планирует включить сепараторы в перечень субсидируемых видов сельхозтехники, что позволит хозяйствам активнее приобретать востребованное оборудование, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Минсельхозпрод республики в рамках принимаемых мер по стимулированию развития переработки молока и вообще развития молочной отрасли намерен проработать вопрос включения в перечень субсидируемых видов сельхозтехники и оборудования подобную продукцию. Это позволит хозяйствам активнее приобретать востребованное сепарационное оборудование», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, вопрос выпуска подобной продукции для Дагестана является актуальным, поскольку ежегодно в республике производят около 900 тыс. т. молока.

«Значительную часть молока получают в личных подсобных хозяйствах населения и небольших фермерских хозяйствах, многие из которых осуществляют свою деятельность на значительном удалении от перерабатывающих предприятий. Сепарирование молока — важный этап переработки, в ходе которого происходит разделение молока на сливки и обезжиренную часть. Данный процесс позволяет производителям молока продлевать срок хранения и получать востребованные рынком молочные продукты», — цитирует первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарипа Шарипова пресс-служба ведомства.