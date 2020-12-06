В Дагестане планируют учёт необремененных земельных участков

Рабочая группа Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками провела 4 декабря заседание, руководителем которого выступил Абдулпатах Амирханов — врио Председателя Правительства Республики Дагестан.

В рамках заседания был предоставлен отчёт по результату работы по Протоколу заседания рабочей группы от 27 ноября текущего года.

В рамках заседания был обсужден уровень реализации задачи по учёту Минимуществом Республики Дагестан и Федеральной кадастровой палатой Росреестра Дагестана земель, право на которые зарегистрировано всех МО республики.

По завершении работ рабочей группы по данному вопросу будет формироваться реестр земель, входящих в федеральную и региональную собственность Дагестана.