Нацпроекты в РД

В Дагестане планируют создать индустриальный строительный комплекс «Каспийск»

Оставить комментарий

Вопрос создания индустриального строительного комплекса «Каспийск» обсудили на совещании в Правительстве РД под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В рамках совещания премьер сообщил о том, что данный проект предусматривает создание комплекса заводов по производству строительных материалов, а также строительству исправительного центра.

«Основной проблемой при реализации проекта является отсутствие земельных участков под размещение объектов инфраструктуры», — обозначил Председатель Правительства РД.

О предпринятых действиях для разрешения данной проблемы рассказал министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов.

«В настоящее время Минимуществом Дагестана проводятся в соответствии с утверждённым проектом планировки территории и проектом межевания территории мероприятия по обмену земельных участков», — сказал Эминов.

Заслушав всех докладчиков, Абдулмуслимов дал ряд поручений касательно решения земельных вопросов и создания дополнительной инженерной инфраструктуры для реализации проекта.

Также читают:

В Рутульском районе начались работы по программе «...
В 2022 году Минтруда Дагестана обеспечило более 2 ...
Двадцать четыре машины "Соболь" переданы в медучр...
Федеральное дорожное агентство финансирует внедрен...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *