В Дагестане планируют создать индустриальный строительный комплекс «Каспийск»

Вопрос создания индустриального строительного комплекса «Каспийск» обсудили на совещании в Правительстве РД под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В рамках совещания премьер сообщил о том, что данный проект предусматривает создание комплекса заводов по производству строительных материалов, а также строительству исправительного центра.

«Основной проблемой при реализации проекта является отсутствие земельных участков под размещение объектов инфраструктуры», — обозначил Председатель Правительства РД.

О предпринятых действиях для разрешения данной проблемы рассказал министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов.

«В настоящее время Минимуществом Дагестана проводятся в соответствии с утверждённым проектом планировки территории и проектом межевания территории мероприятия по обмену земельных участков», — сказал Эминов.

Заслушав всех докладчиков, Абдулмуслимов дал ряд поручений касательно решения земельных вопросов и создания дополнительной инженерной инфраструктуры для реализации проекта.