В Дагестане планируют продлить налоговые льготы для бизнеса до конца 2023 года

Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев в ходе заседания Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учетом внешних факторов под руководством премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Говоря о региональных мерах, хотел бы добавить, что Минэкономразвития Дагестана разработан проект нормативно-правового акта по продлению налоговых льгот до конца 2023 года – снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, по единому сельскохозяйственному налогу и ставки в отношении крупногабаритных грузовых автомобилей.

Данный законопроект направлен на согласование в заинтересованные органы власти. Хотел бы попросить не затягивать с процедурой согласования данного акта, чтобы мы могли вовремя выйти на ближайшую сессию с данным законом», — отметил Алиев, обращаясь к руководителям ответственных ведомств.