Нацпроекты в РД

В Дагестане планируют построить не менее 15 откормочных площадок для КРС и МРС

Оставить комментарий

Поручение проработать вопрос строительства новых площадок для откорма крупного рогатого и мелкого рогатого скота Минсельхозпроду Дагестана дал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе Оперативного штаба, где обсуждали итоги проведения 23-й Российской выставки овец и коз.

Как отметил Абдулмуслимов, многие специалисты и эксперты, в том числе руководство Минсельхоза РФ, в ходе круглых столов и иных деловых мероприятий выставки подчеркнуло актуальность строительства в Дагестане откормочных площадок, которые позволят сделать производство мяса интенсивнее, а также рационально использовать ресурсы республики.

Премьер-министр поручил создать рабочую группу для реализации данного поручения, опередить территории в минимальных образованиях, где будут построены эти объекты.

Также читают:

Руководство Хасавюртовского района и депутаты НС Р...
Буйнакск принимает участие во Всероссийском голосо...
Буйнакск стал лучшим в конкурсе лучших проектов на...
В Дагестане по программе догазификации к 94 домовл...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *