Экономика

В Дагестане планируется строительство нескольких мясомолочных комплексов

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Сегодня Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречи со статс-секретарем-заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым, а также с заместителем министра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным.

Рассмотрены вопросы развития животноводства, молочного скотоводства, овцеводства, увеличения господдержки селекционной работы для молочного скотоводства. Для увеличения объемов производства молочной продукции принято решения об организации строительства нескольких мясомолочных комплексов в регионе.

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