В Дагестане планируется провести XXIII Российскую выставку племенных коз и овец

Впервые на территории Дагестана планируется провести XXIII Российскую выставку племенных коз и овец. Организатором мероприятия выступает Министерство сельского хозяйства России, Правительство Дагестана и Национальный союз овцеводов.

Местом проведения определён город Каспийск на площадке «Стадион » АНЖИ-АРЕНА» с 16 по 19 мая 2023 года. Данная инициатива стала возможной с учётом роли овцеводства и козоводства в регионе и принимаемых мерах по увеличению производства продукции отрасли.

По предварительной информации, в выставке примут участие более 500 руководителей и специалистов овцеводческих и козоводческих КФХ и сельхоз организаций из 23 регионов России.