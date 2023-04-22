В Дагестане планируется построить 12 новых газозаправочных станций

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в расширенном совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Оно прошло в Краснодарском крае под руководством председателя Совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова.

Отмечено, что на долю регионов, входящих в ЮФО и СКФО, приходится почти треть общего объема реализации газомоторного топлива в России. И Дагестан – в числе лидеров.

При этом южные регионы имеют большой потенциал для дальнейшего наращивания использования газа на транспорте. «Газпром» ведет активную работу по развитию газозаправочной инфраструктуры на федеральных трассах, в том числе таких, как Р-215 «Астрахань – Махачкала» и Р-217 «Кавказ». В планах компании строительство не менее 25 объектов.

Часть газозаправочных станций при необходимости будет оснащена оборудованием для производства и реализации СПГ. Это позволит обеспечить сжиженным газом магистральный транспорт, а также станет стимулом для развития применения СПГ на технике сельхозпроизводителей.

Как заявил Виктор Зубков, в России назрел вопрос разработки комплексной программы развития рынка газомоторного топлива.

«Важно принять такую государственную программу в России, учитывая то, что у нас, как ни в одной стране, колоссальное количество ресурсов природного газа.

Ни одна страна не имеет сегодня запасов на 100 и более лет, – подчеркнул он. – У нас очень много техники, 70% из которой мы перевели на природный газ. Получаем каждый год 1,5-2 млрд рублей экономии за счет разницы в стоимости топлива. В течение 5 лет мы полностью перейдем на природный газ».

Сергей Меликов в свою очередь отметил, что стратегические перспективы развития Дагестана в части расширения транспортного коридора «Север–Юг» тесно связаны с реализацией планов приоритетного внедрения транспорта, использующего газомоторное топливо.

По словам главы региона, в связи с ростом грузового и автомобильного потока из Азербайджана, в Дагестане планируется построить 12 новых автозаправочных станций на трассе «Кавказ». Строительство АЗС ведется в рамках подписанного соглашения с компанией «Газпром».

«Сейчас проводится работа по подбору участков, которые могут быть эффективными и комфортными для участников дорожного движения», – сказал Сергей Меликов. По его словам, строительство станций будет вестись одновременно с проведением капитального ремонта автодороги. В настоящее время также проводится ремонт четырех пунктов пропуска на границе с Азербайджаном.

«Не могу сказать, насколько увеличится грузопоток, потому что эти вопросы в проработке, но с учетом того, что Дагестан популярен для туризма, я думаю, что это увеличение будет на несколько порядков», – добавил глава региона, говоря о предполагаемом увеличении грузо- и турпотока в регион после завершения модернизации коридора «Север-Юг».

Сергей Меликов рассказал и о достигнутом соглашении между правительством региона и Минэнерго России, в рамках которого дагестанским предпринимателям возместят часть средств, затраченных на строительство газовых заправок.

«Утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на строительство заправок, переоборудование транспортных средств на компримированный природный газ», – отметил Сергей Меликов.

В настоящее время, как отметил глава региона, количество транспортных средств, использующих газомоторное топливо, в Дагестане составляет около 20% от общего количества.