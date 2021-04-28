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В Дагестане пересмотрят систему безопасности дорожного движения

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Во время прямого эфира Сергей Меликов заявил о пересмотре системы организации безопасности дорожного движения. Глава республики отметил, что большинство камер видеофиксации в республике не работает. Сейчас этим занимается первый вице-премьер Батыр Эмеев.

Кроме того, на оживленных улицах в Махачкале и других городах установят дополнительные камеры видеофиксации нарушения правил дорожного движения.

Научный институт разработал специально для Махачкалы предложения по укреплению безопасности дорожного движения. Они включают анализ расположения светофоров, пешеходных переходов и других составляющих дорожного движения.

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