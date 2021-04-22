В Дагестане пересмотрят схему газификации с учетом нужд тепличников

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов поручил учесть при газификации нужды тепличных хозяйств. Для этого надо будет пересмотреть схему газификации республики.

Проблему нехватки газа для отопления теплиц обсудили во время поездки Абдулпатаха Амирханова в Карабудахкентский район. Премьер обещал помочь предпринимателям, в чьих теплицах в марте этого года под тяжестью снега обрушилась крыша.

В Карабудахкентском районе тепличным методом выращивают овощи и фрукты на 176 гектарах. В ближайшие 2 года планируется строительство новых теплиц на площади 880 гектаров.