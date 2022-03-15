В Дагестане озвучили первые решения для поддержки экономики в условиях санкций

Оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики принял ряд решений:
предприятия получат финансовую поддержку за счет докапитализации ФРП и Фонда микрофинансирования и импортозамещающее оборудование;
бизнес получит меры господдержки в виде кредитных каникул, льготных микрозаймов, снижения налоговых ставок по УСН, ЕСХН, транспортному налогу;
хлебопекарни получат поддержку для сдерживания роста цен на продукцию;
для стабилизации цен в республике пройдут сельхозярмарки;
в регионе ведут работу по увеличению объемов производства овощей «борщевого набора»;
проводится комплекс мер поддержке занятости населения, в том числе: организация дополнительного профессионального образования безработных граждан для нужд экономики по широкому спектру профессий, оказание финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного дела.