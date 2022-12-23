В Дагестане ожидаются значительные изменения в работе системы ЖКХ

В 2022 году в Дагестане удалось построить 59 объектов водоснабжения и 7 водоотведения. Так, уже запущена работа реконструированных систем водоснабжения Кизляра. Построены два резервуара, установлено бактерицидное оборудование. Протяжённость водовода более 4 км., а водопроводных сетей — около 30 км. Новая система опрессована и дезинфицирована. Завершен процесс перехода абонентов.

Для жителей Буйнакска началось строительство крупнейшего водовода «Чиркей-Буйнакск». Благодаря новому водопроводу получится обеспечить качественной питьевой водой все население Буйнакска. Закончить постройку и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2023 года.

Суммарно на реформирование системы ЖКХ Минстроем РД в 2022 году привлечено более 20 млрд рублей, в том числе денежные средства направлены на проектирование и строительство магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск», который позволит исключить города Махачкала, Каспийск и Избербаш из системы водоснабжения КОРа.