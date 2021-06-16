В Дагестане отремонтируют дорогу Дербент-Хучни-Хив

По программе «Безопасные и качественные дороги» в Дагестане ремонтируют автомобильную дорогу, ведущую к туристическим объектам, в том числе и к крепости «Семи братьев и одной сестры».

Дорога связывает села Табасаранского района и райцентр Хучни с другими муниципалитетами республики, Махачкалой и выходит на ФАД М-29 «Кавказ».

На сегодняшний день ликвидировали просадки, заменили грунт, восстановили ширину проезжей части. Нанесли временную желтую разметку.

Подрядная организация отремонтирует 16-километровый участок до конца августа.