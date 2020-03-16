В Дагестане отремонтировано 75 км дорог. На эти цели республиканский бюджет потратил 11, 3 млрд рублей. Ремонт проходил в рамках программы «Дорожная сеть».

Приоритетный проект «Мой Дагестан — мои дороги» работает в 68 населенных пунктах Дагестана. Весной этого года работы начнутся в Махачкале. Осенью введут в эксплуатацию до 60 км на 85 городских улицах.

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Ширухан Гаджимурадов.

Первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов назвал транспортную отрасль ключевой и перспективной, отметив динамику развития авиасообщения в республике. Махачкалинский аэропорт в прошлом году обслужил 1,5 млн пассажиров, готовят к сдаче международный терминал.

Развивается и железнодорожный транспорт. Растет пригородное сообщение. В регионе в скором времени будут строить новый вокзал.