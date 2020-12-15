В Дагестане отремонтировали шесть домов культуры

В рамках реализации нацпроекта «Культура» в Дагестане в 2020 году отремонтировано шесть сельских ДК. Финансирование работ в шестьдесят пять миллионов рублей проводилось как из федерального, так и регионального бюджетов. Два клуба уже введены в эксплуатацию, открытие четырех клубов, по словам врио руководителя Министерства культуры РД Заремы Бутаевой, запланировано до конца текущего года. Напомним, в 2019 году нацпроект «Культура» позволил построить два новых клуба и отремонтировать ещё четыре. На 2021 год запланировано строительство четырех новых объектов и ремонт ещё семи.

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