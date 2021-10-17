Образование

В Дагестане отремонтировали 105 школ с привлечением частных финансовых средств в 2021 году

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Общий объем финансирования из внебюджетных источников составил 50 млн рублей. Представленная на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Смартека» практика Республики Дагестан по поиску и привлечению в сферу образования спонсоров позволила отремонтировать в 2021 году 105 школ в 31 муниципалитете региона. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора АСИ Анвар Гаджиев.

«В 2021 году участниками проекта [«100 школ Дагестана: оптимизация расходов на ремонт»] стали 105 школ из 31 муниципального образования. В 2021 году участниками проекта стали 105 школ из 31 муниципального образования. Общий объем финансирования — 285,9 млн рублей, от внебюджетных источников — 50 млн рублей», — сказал он.
По словам Гаджиева, идея реализации подобного проекта появилась в 2018 году, тогда в республике работали 1 462 школы, из них 143 аварийные, 783 школы нуждались в капитальном ремонте.
«Основная идея проекта заключается в распределении бюджетных средств между муниципалитетами на конкурсной основе. Реализация проекта осуществляется путем предоставления субсидии из республиканского бюджета. Обязательное условие — участие средств муниципальных бюджетов, не менее 5% от объема субсидии, и привлечение средств от меценатов не менее 15% от общей стоимости реализации проекта. При этом допускается участие меценатов как в денежной форме, так и в виде выполнения работ», — добавил Гаджиев.

«Смартека» — платформа по поиску и обмену практиками, которые могут использоваться в реализации национальных проектов и послужат улучшению качества жизни людей. В отборе могут принимать участие практики, уже доказавшие свою эффективность, и реализованные в государственных больницах и частных клиниках. Все практики пройдут экспертизу, и 15 ноября 2021 будут объявлены победители, практики которых будут поддержаны для тиражирования в регионы. Платформа «Смартека» разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Источник: ТАСС

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