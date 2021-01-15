В Дагестане отравившимся детям раздали воду «Зам-Зам»

Волонтеры из благотворительного фонда «Инсан» раздали отравившимся детям святую воду «Зам-Зам». Активисты посетили больницу, где лечатся дети с кишечной инфекцией и раздали им воду из святого источника, а больнице Буйнакска передали 200 литров воды. Активисты посетили и Туберкулезный диспансер.

Благотворительный фонд также организовал раздачу воды местным жителям. Пункт раздачи разместили возле мечети. Прохожие получили по пятилитровой баклажке чистой воды.

Акция продолжится до нормализации ситуации.