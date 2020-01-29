В Дагестане отработают механизмы сокращения количества объектов незавершенного строительства

Дагестан станет пилотным регионом, в котором будут применяться механизмы для уменьшения количества незавершенных объектов. Об этом заявил на очередном совещании Глава Дагестана Владимир Васильев.

Финансирование реализуемых мер, направленных на сокращение числа незавершенных объектов, будет осуществляться из федерального бюджета.

Как сообщил глава Минэкономразвития РД Гаджи Султанов, таких объектов в регионе насчитывается 2165. Благодаря работе, проведенной министерством с другими ведомствами в прошлом году, из этого списка будет исключена примерно тысяча объектов.