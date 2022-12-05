В Дагестане отпразднуют 10-летие Махачкалинской епархии Русской православной церкви

Махачкалинская и Грозненская Епархия Русской Православной Церкви была образована 26 декабря 2012 года решением Синода в пределах Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики, путем разделения от Владикавказской епархии.

В тот же день на Махачкалинскую кафедру Синодом был избран клирик Владимирской епархии игумен Варлаам (Пономарёв; 2 января 2013 возведен в сан архимандрита, епископская хиротония состоялась 27 января того же года). Кафедральные города — Махачкала и Грозный, кафедральные храмы — махачкалинский Успенский собор и грозненская церковь во имя архангела Михаила. Епархия разделена на 6 благочиннических округов: Махачкалинский, Кизлярский, Тарумовский, Грозненский, Наурский, Магасский.

К середине 2016 года епархия объединяла 52 прихода, действовали 2 монастыря; в клире состояли 32 священника и 6 диаконов. При ЕУ работают отделы: религиозного образования и катехизации, по церковной благотворительности и социальному служению, миссионерский, по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, по работе с молодежью, по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, по взаимодействию с казачеством, по тюремному служению, по канонизации святых. Земли Махачкалинской и Грозненской епархии входили в состав Астраханской (1723-1829), Новочеркасской (1829-1842), Кавказской (1842-1885) епархий. 23 апреля 1885 года Терская область была передана из Кавказской во Владикавказскую епархию в составе Грузинского Экзархата.

В 1894 году Владикавказская епархия была выведена из подчинения экзарха Грузии, к ней была присоединена Дагестанская область. После уклонения в 1922 году Владикавказского епископа Макария (Павлова) вместе с большей частью духовенства епархии в обновленчество православная Владикавказская епархия прекратила существование. Немногочисленные православные общины окормляли Пятигорские архиереи. В 1943 году православные приходы бывших Терской и Дагестанской областей были включены в состав Ставропольской епархии. В 1998 году приходы Дагестана были отнесены к Бакинской и Прикаспийской епархии. В 2011 году территория Дагестана, Чечни и Ингушетии вошла в состав возобновленной Владикавказской епархии, от которой в следующем году была отделена Махачкалинская и Грозненская епархия. В Успенском кафедральном соборе находятся список чудотворной Моздокской иконы Божией Матери, древний образ святого Николая Чудотворца с частицей его мощей, икона благоверного князя Александра Невского с частицей мощей святого (ранее находилась в несохранившемся Александро-Невском соборе Махачкалы) и мироточивая икона преподобного Варлаама Хутынского. 13 января 2014 года в Москве по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятель афонского монастыря святого Павла Архимандрит Парфений (Мурелатос) передал епископу Варлааму освященную копию Даров волхвов. В настоящее время святыня хранится в Успенском соборе. В кизлярской кладбищенской Никольской церкви находятся частицы мощей 49 святых.

В Покровской церкви станицы Орджоникидзевской (ныне поселка Сунжа Сунженского района Ингушетии) долгие годы служил почитаемый в Махачкалинской и Грозненской епархии протоиерей Петр Сухоносов. 28 марта 1999 года он был похищен боевиками, увезен в Чечню и замучен в плену. 2 октября 2015 года в Кизляре впервые состоялся крестный ход от Никольской церкви до Георгиевского собора, возглавляемый епископом Варлаамом. Торжественное шествие, в котором участвовали более тысячи православных, было приурочено к 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира и к 280-летию города Кизляра.