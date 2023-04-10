В Дагестане отметят 100-летие ВФСО «Динамо»

100-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» отметят в городе Махачкале и муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

15 апреля в столице, в СШОР «Динамо», пройдет турнир по вольной борьбе, а 16 апреля в СШОР по боксу имени Гайдарбека Гайдарбекова – турнир по боксу. 18 апреля в РДЮСШ Минобрнауки Дагестана состоятся спортивный фестиваль и товарищеский матч по футболу между ветеранами «Динамо» и ветеранами дагестанского спорта.

22 апреля в Каспийске, на «Анжи Арене», перед началом матча «Динамо» – «Енисей» пройдет акция, посвященная 100-летию ВФСО «Динамо».

25 апреля в Махачкале, в Доме дружбы, пройдет торжественное мероприятие, посвященное юбилею общества «Динамо».

Источник: РИА Дагестан