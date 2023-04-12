В Дагестане отметили Песах

Вчера, 11 апреля, в Дагестанском государственном кумыкском музыкально-драматическом театре им. Алимпаши Салаватова прошло республиканское мероприятие, посвященное иудейскому празднику Песах.

Также в фойе театра была развернута фотовыставка, посвящённая жизни иудейских религиозных общин республики.

Организаторами выступили Централизованная религиозная организация иудейских общин РД при поддержке Миннац РД и содействии Министерства культуры Дагестана и Республиканского Дома народного творчества. Открывая праздничную программу, гостям показали видеопрезентацию «Исход евреев из Египта». После первый заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Гарун Давыдов зачитал поздравление от имени Главы Дагестана Сергея Меликова.

Давыдов также отметил, что иудейская община республики активно участвует в общественной жизни региона. «На протяжении многих лет еврейская община является неотъемлемой частью многонационального народа Дагестана. Сегодня, в условиях напряжённой мировой обстановки, мы особенно нуждаемся в единстве и поддержке друг друга», — подчеркнул он.

Председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Фирудин Раджабов подчеркнул, что Песах обращает верующих к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям: «Иудейская община нашей республики вносит большой вклад в сохранение традиций и обычаев, проводит работу по сохранению культурного наследия, вносит значительный вклад в развитие межнационального и межконфессионального диалога, укрепление мира и согласия в нашем обществе».

В продолжение мероприятия гостям была представлена концертная программа с участием Государственного оркестра народных инструментов Республики Дагестан, заслуженного ансамбля танца «Виртуозы Дагестана – Счастливое детство», муниципального горско-еврейского театра.

Также состоялась викторина «Что я знаю о религиях народов Дагестана».

Источник: Мирмол