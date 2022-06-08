В Дагестане отменены всем надоевшие маски

Населением приветствуется решение Главы Республики Дагестан Сергея Меликова снять оставшиеся ограничения, связанные с COVID-19 и отменить всем надоевшие маски. Ситуация с коронавирусом в Дагестане стабильная.

Люди свободно смогут чувствовать в проведении массовых мероприятий, на рабочих местах, в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, иных общественных местах, общественном транспорте. Ограничений практически нет, QR-кодов нет, потеть от масок не надо. Не надо больше думать, что накажут или выпишут штраф. В регионе устойчивая благополучная эпидемиологическая ситуация.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»