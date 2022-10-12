В Дагестане открывается региональный волонтерский штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям «МЫВМЕСТЕ»

12 октября в городе Махачкале на базе ГБУ РД «ДагПатриотЦентр» состоится встреча молодежи с Героем России, майором Энвером Набиевым, удостоенным высокого звания за проявленный героизм и отвагу в ходе специальной военной операции, который ответит на интересующие вопросы по частичной мобилизации.

В рамках мероприятия планируется также открытие регионального межведомственного штаба #МЫВМЕСТЕ, в состав которого будут входить: ответственные региональные органы власти и подведомственные учреждения, представители всероссийских общественных организаций, ресурсные центры добровольчества, образовательные организации, коммерческие и некоммерческие организации.

Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ координирует исполнение запросов по помощи семьям в бытовых вопросах, помощь в соблюдении семейных традиций, организации досуга и обучения детей.

На территории Российской Федерации запущена единая «горячая» линия (единый колл-центр для всех субъектов Российской Федерации) по номеру 8 (800) 200-34-11.

На «горячую» линию принимаются обращения по следующим темам:

– сбор заявок на оказание адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих и их дальнейшее исполнение региональными штабами #МЫВМЕСТЕ во всех 85 регионах России;

– оказание психологической помощи на базе существующих линий поддержки Российского красного креста и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

– юридическая помощь призывникам совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, адвокатскими палатами, государственными юридическими бюро, ассоциацией юристов, юридическими университетами;

– решение вопросов, связанных с призывной кампанией через соединение с горячей линией Министерства обороны Российской Федерации.

Все поступившие заявки направляются в систему «ОНФ.ПОМОЩЬ».