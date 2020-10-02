В Дагестане открыты курсы профессиональной переподготовки

Министерство просвещения РФ в содействии с другими ведомствами запустило программу «Молодые профессионалы». Эта программа нацелена на оказание поддержки гражданам в перепрофилировании.

В целом по стране этой возможностью могут воспользоваться свыше ста десяти тысяч россиян. Оператором программы в республике выступает центр подготовки ЦОПП РД в городе Махачкала.

Обучение проводится по восемнадцати компетенциям в ускоренном формате. Вся подробная информация по тел. 8-938-800-42-62, 8-988-292-16-11. Регистрация на сайте express.world skills.ru