Общество

В Дагестане открыт телефон доверия для оказания психологической помощи участникам СВО и членам их семей

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Сегодня получить специализированную психологическую помощь стало намного доступней. Минздравом РД открыт кабинет «Телефон Доверия» для оказания консультативной и экстренной психологической помощи населению РД, а также участникам СВО и членам их семей.

По телефону доверия можно рассказать о своих негативных, тёмных мыслях и переживаниях и получить моральную, духовную поддержку.

Нужно набрать номер 122 и добавочную цифру 5.

Статистика выделяет 3 самые частые причины обращения в службу доверия. На первом месте среди волнений россиян – утрата близкого человека, на втором – мысли о собственной ненужности. Третья причина – проблемы с психосоматикой. Социальное эмоциональное напряжение действительно могут спровоцировать или усугубить уже существующие проблемы.

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