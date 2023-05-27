В Дагестане открылся X юбилейный Международный межрелигиозный молодежный форум

Сегодня, 27 мая, в Дагестане состоялось торжественное открытие X юбилейного Международного межрелигиозного молодежного форума. Торжественное мероприятие началось с выступления детских коллективов, которые исполнили национальный танец. В открытии форума приняли участие большое количество религиозных, политических, общественных деятелей, иностранные гости, представители различных министерств и ведомств, международные эксперты, деятели науки и культуры, журналистское сообщество, студенты и волонтеры. После гимнов Российской Федерации и Республики Дагестан слово было предоставлено заместителю председателя Правительства Дагестана Рамазану Джафарову. Он отметил, что форум проводится уже 10 раз и является знаковым событием для республики, который внёс заметный вклад в развитие межконфессиональных отношений. Р. Джафаров напомнил, идея проведения такого уникального мероприятия исходила в 2014 году от архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама и была поддержана Муфтитоям РД, Советом иудейских общин РД и Правительством РД. Форум из года в год продолжает вносить большой вклад в развитие этноконфессиональных отношений в нашей стране. С приветствием к участкам форума обратились заместитель муфтия РД Ахмад Магомедов, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Республики Дагестан Валерий Дибияев, муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигулин, вице-президент Объединения Буддистов Калмыкии, член Общественной палаты Республики Калмыкии Сергей Киришов, исполнительный директор НОТА Галина Теплых, а также шейх, доктор Усама Сайид аль-Азхарий, советник Муфтия Египта, советник президента Египта, декан шариатского факультета, имам соборной мечети Каира. После торжественных выступлений мероприятие украсили выступления исполнителей духовных песнопений, чтение патриотических стихов и другие выступления. На полях форума также была развернута богатая межконфессиональная выставка культовых предметов традиционных религиозных конфессий нашей страны. Отметим, что организаторами Форума являются Министерство по национальной политике и делам религий региона, Дагестанский гуманитарный институт, Муфтият Республики Дагестан, Махачкалинская епархия русской православной церкви и организация иудейских общин Республики Дагестан.

Источник: Мирмол