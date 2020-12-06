В Дагестане открылся Центр добровольчества

5 декабря в Дагестане в торжественной обстановке открыт Региональный ресурсный центр развития волонтерства. Это будет профессиональная организация, обеспечивающая регион организационными, консультационнными, методическими услугами с учётом социально-экономического развития региона.

На открытии присутствовал Анатолий Карибов — прио зампредседателя Правительства Дагестана — отметил важность открытия такого рода центра на фоне распространения пандемии. Ведь волонтерская помощь в борьбе с ней и в помощь нуждающимся — колоссальная. Волонтерская акция #МыВместе продолжает помогать населению информацией, продуктами, лекарствами, транспортными услугами.

На торжественном открытии Центра были озвучены все важные достижения добровольческой организации Дагестана. У волонтёров также была возможность задать свои вопросы Анатолию Карибову.

В завершение открытия провели церемонию награждения наиболее выделившихся активистов и руководителей волонтерских организаций.

В настоящий момент в Дагестане 22 тысячи зарегистрированных добровольцев, а участников волонтерской помощи гораздо больше — больше 100 тысяч.