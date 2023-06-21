Образование

В Дагестане открылся колледж туризма и сервиса

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Колледж туризма и сервиса открыли на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Дагестан.

«Активно развивающаяся в Дагестане сфера туризма требует наличия квалифицированных кадров. Их подготовкой с 2023 года займется Колледж туризма и сервиса, который открылся на базе ДГУНХ», — говорится в сообщении.

В колледже будет осуществляться подготовка специалистов в сфере туризма, гостеприимства, кондитерского дела и коммерции.

«Прием документов от поступающих начался 20 июня», — добавили в пресс-службе.

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