В Дагестане открылось современное здание центра медицины катастроф

С 3 марта предоставление первой медицинской помощи жителям столицы республики переходит на качественно новый уровень. Этому способствует перенос ДЦМК, ЕДС и санавиации в новое здание.

На торжественном открытии центра присутствовали Анатолий Карибов, первый зампред, и Джамалудин Гаджиибрагимов, глава Минздрава РД.

Анатолий Карибов отметил, что центр, в первую очередь, позволит сократить сроки между поступившим сигналом о помощи и временем выезда медиков, а также, благодаря новому оборудованию, позволит улучшить качество медицинских услуг.

Джамалудин Гаджиибрагимов подчеркнул, что мероприятия направленные на повышение эффективности медпомощи будут проводиться и дальше. Важным шагом станет ввод в эксплуатацию новых подстанций «скорой помощи».

В 2020 году заработают две новые подстанции: на ул. Пирогова в столице республики и в поселке Шамхал-Термен. Также планируется ввод в эксплуатацию еще трех подстанций.